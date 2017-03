Antwerpse postkantoren worden collectiepunten voor textiel

De politie krijgt in Edegem en Aartselaar dit jaar nog speciale voertuigen met nummerplaatherkenning. Die moeten de criminaliteit helpen indijken. In West-Vlaanderen worden zo'n auto's al ingezet, en doen ze het aantal woning-inbraken sterk dalen. De twee gemeenten investeren meteen ook in extra vaste camera's, die op inbraakgevoelige plaatsen worden gehangen.