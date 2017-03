Een musical over racisme en uitsluiting, maar ook over aanvaarding. De leerlingen van de lagere school in het Onze Lieve Vrouw Lourdes-instituut in Ekeren maakten daar een voorstelling over. Dankzij de musical kwamen de kinderen in contact met de vluchtelingen-problematiek. De show is eigenlijk een remake van een vorige musical die al opgevoerd werd naar aanleiding van de grote vluchtelingen-stroom uit Tsjetsjenië. Nu, 15 jaar later, is het onderwerp nog brandend actueel.