Antwerpse recherche neemt 1.300 namaakspullen in beslag

Speurders van de lokale recherche, dienst leefmilieu, hebben vorige week 1.300 stuks namaakgoederen in beslag genomen bij de controle van drie handelszaken in de regio 2060. De actie verliep in samenwerking met de FOD Economie.

Na meerdere meldingen over de verkoop van namaakproducten controleerde de recherche drie winkelpanden, twee in de Diepestraat en één in de Offerandestraat. De speurders vonden onder meer tapijten met het logo van Chanel, voetbaltruitjes van Barcelona, Real Madrid en Juventus en sportschoenen van Nike waarvan allemaal al snel bleek dat het om namaak ging. De goederen zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. Het verdere onderzoek is in handen van de FOD Economie.

De lokale recherche doet regelmatig controle op de verkoop van namaakproducten. Namaak heeft een zware impact op de economie, vooral op bedrijven en handelszaken die wel echte merkgoederen aanbieden. Bovendien voldoen deze producten zelden aan de kwaliteitsnormen op vlak van veiligheid en gezondheid.

(Bron en foto: © politie Antwerpen)