Ongeval Antwerpse ring richting Nederland: weg vrijgemaakt, maar enorm zware avondspits

Op de Antwerpse Ring richting Nederland zijn drie vrachtwagens gebotst ter hoogte van Borgerhout. Ondertussen is de weg weer vrijgemaakt, maar het ongeval zorgt wel voor een enorme avondspits.

Op de Antwerpse ring zijn richting Nederland ter hoogte van Borgerhout alle rijstroken weer vrijgemaakt nadat een ongeval met vrachtwagens de weg er sinds 13.20 uur volledig versperde. Maar volgens het Vlaams Verkeerscentrum zal de Antwerpse wegenkaart nog de hele avond vuurrood kleuren.

"Antwerpen-Oost is het drukste knooppunt van Vlaanderen, een ernstig ongeval daar heeft steeds een enorme impact", zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. "Ook de omleidingsroute langs de tolvrije Liefkenshoektunnel is helemaal volgelopen." Het Verkeerscentrum blijft daarom aanraden om de Antwerpse ring zoveel mogelijk te vermijden. Vanop de E17 sta je nog steeds anderhalf uur lang in de file vanaf Kruibeke, vanop de E34 duurt het zelfs meer dan een uur voor je alleen nog maar aan de Kennedytunnel geraakt. Ook op de E19 en A12 vanuit Brussel is het lang aanschuiven.

(Bron : Belga)