Antwerpse Scheepvaartvereniging: 'Zeer beperkt effect op nautische keten'

De nationale betoging lijkt weinig tot geen gevolgen te hebben voor de scheepvaart op Antwerpen. Dat meldt de Antwerpse Scheepvaartvereniging.

De scheepvaart is afhankelijk van heel wat personeel in de 'nautische keten', de aaneenschakeling van maritieme taken rond de opvaart, vrachtbehandeling en afvaart van schepen. 'Door afwezigheid van een handvol medewerkers van het Havenbedrijf Antwerpen zijn de Kallosluis en Boudewijnsluis tijdens de dagshift niet beschikbaar', meldt ASV. 'Het effect op de keten lijkt tot hiertoe bijzonder klein. De ploegen van de doksleepdiensten van het Havenbedrijf zijn voltallig.'Ook bij de verkeerscentrales van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust ontbreken er volgens ASV een aantal medewerkers, maar is dat 'zonder merkbaar effect op de scheepsbewegingen'.