Antwerpse scholen zoeken extra plaatsen om leerlingen te kunnen spreiden

De heropstart van de scholen belooft nog een moeilijk te worden. Vrijdag besliste de Nationale Veiligheidsraad dat scholen vanaf 18 mei gedeeltelijk weer mogen openen. Op 15 mei mogen ze al eens proefdraaien. In elk klaslokaal mogen maximaal 10 leerlingen zitten. Die zullen dus verspreid moeten worden, maar in sommige scholen hebben ze daar te weinig plaats voor. Zo gaat het stedelijk onderwijs in Antwerpen bekijken of er ook andere locaties gebruikt kunnen worden om les te geven, zoals centra voor volwassenen-onderwijs. In andere scholen is het dan weer zoeken naar voldoende personeel.