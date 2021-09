Nieuws Antwerpse skaters vragen meer respect via open brief: "Geef ons de ruimte"

De Antwerpse skaters hebben een open brief aan het stadsbestuur gestuurd. Daarin vragen om niet langer gecriminaliseerd te worden en meer skateruimte op pleinen in de stad te voorzien. Skaten wordt steeds populairder en was zelfs een onderdeel van de olympische spelen in Tokio. Gisteren besliste burgemeester De Wever dat skaten aan de Scheldekaaien voortaan verboden wordt.