En het corona-virus gooit ook roet in het eten op de Dag van de Arbeid, op 1 mei. Nergens in Vlaanderen zullen er optochten door de straten trekken. Toch denkt de Antwerpse afdeling van de sp.a na over een alternatieve 1mei-viering. Die moet vooral de samenhorigheid tussen de partijleden in de verf zetten.