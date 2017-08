Antwerpse speurders werken mee aan onderzoek aanslag in Barcelona

De terrorismespeurders van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen is gevraagd om mee te werken aan het onderzoek naar de terreuraanslag in Barcelona.

De Antwerpse terrorismespeurders hebben inmiddels een dossier opgestart aangezien één van de dodelijke slachtoffers uit Tongeren kwam. En ze zullen ook de precieze rol van de omstreden imam uitzoeken. De imam zou regelmatig in België vertoefd hebben. Voorlopig zijn er geen concrete aanwijzingen dat hij betrokken was bij de aanslagen in Brussel in maart 2016.