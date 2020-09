Nieuws Antwerpse steinerschool moet sluiten na coronabesmetting

Tien dagen na de start van het nieuwe schooljaar moet een school de deuren sluiten. Het gaat om de Steinerschool Hibernia in de Volkstraat in Antwerpen. Daar is een leerkracht positief getest op covid-19.