Om Julie Van Espen, en alle andere slachtoffers van seksueel geweld nooit te vergeten , wil Tim Marschang een kunstwerk op de muur van de suikerfabriek in Merksem. Tim Marchang is beter bekend als Street-antwerpenaar en promoot streetart in Antwerpen. De stad wil alvast bekijken wat mogelijk is en er is ook een crowdfundingscampagne opgestart.