Antwerpse strooidiensten paraat

Je afval buitenzetten op een feestdag, terwijl het dan niet wordt opgehaald, je kan er een boete voor krijgen. 47 mensen in Antwerpen-Noord riskeren zo'n GAS-boete omdat ze hun afval op Allerheiligen omdat ze hun vuilzakken toch buitengezet hebben. 477 anderen komen er vanaf met een waarschuwing. Elke feestdag weer bieden veel mensen hun afval foutief aan, ook al wordt duidelijk gecommuniceerd om dit pas een dag later te doen. De stad verandert dan in een stort en dat wil het stadsbestuur aanpakken.