Antwerpse studenten niet meer naar Engeland door Brexit

Alle beslissingen op het corona-overleg tussen de onderwijspartners worden in overleg met de virologen genomen. Daarom start elke vergadering met een virologische stand van zaken door de experts, onder meer op basis van de CLB-cijfers. Zo reageert Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de vraag of ze een verlenging van de kerstvakantie zien zitten als maatregel om een nieuwe golf coronabesmettingen te voorkomen. "Op het vorige overleg is gebleken dat scholen dankzij de nauwgezette toepassing van de maatregelen behoorlijk veilige plaatsen zijn", heet het in een reactie. "Zonder tegenbericht van de virologen die het onderwijsveld adviseren, is een verlenging van de kerstvakantie voor ons daarom nu niet aan de orde."