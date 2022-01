Bewoners van de wijk Rietschoorvelden in Merksem vragen om de snelheid op een stuk van de Antwerpse Ring te verlagen. Sinds er een grote kaalkap is gehouden in de berm, is er veel meer geluidsoverlast in de wijk net naast de snelweg. In die berm komt een tijdelijke nieuwe Ringweg tijdens de Oosterweelwerken. Deze zomer worden er alvast geluidsschermen geplaatst.