Antwerpse studenten trappen nieuw academiejaar af met StuDay

Op donderdag 27 september begint officieel het nieuwe academiejaar voor zo’n 50.000 Antwerpse studenten. Het startschot wordt feestelijk gegeven met de 15de editie van StuDay, een groots welkomstfeest georganiseerd voor en door studenten.

“Antwerpen is een sterk groeiende studentenstad: het aantal studenten telde bijna een verdubbeling in tien jaar tijd, wat Antwerpen de op één na grootste studentenstad van Vlaanderen maakt, net na Gent, maar voor Leuven! En daar zijn we enorm trots op!” glundert onderwijsschepen Marinower.

De studenten verspreiden zich over bijna 30 campussen in Antwerpen. Om hen eenmaal per jaar allemaal samen te brengen organiseert GATE15 - het studentenplatform opgericht door de stad Antwerpen en de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen - het welkomstfeest StuDay.

Antwerpen heet de studenten welkom

StuDay is niet enkel een gratis feestje. Het is een uniek moment om alle Antwerpse studenten samen te brengen op één locatie, hen welkom te heten in Antwerpen, hen kennis te laten maken met elkaar en met wat de stad te bieden heeft. Cultuur, muziek, informatie, sport of ontspanning: het passeert allemaal de revue. Diverse bedrijven, culturele organisaties en andere partners verwelkomen de studenten met verrassende activaties. StuDay kende de voorbije jaren gemiddeld 15.000 bezoekers.

Co-creatie met studenten

StuDay was ooit de eerste studentenkickoff van Vlaanderen en ook in 2018 toont Antwerpen zijn vernieuwend karakter. 25 enthousiaste studenten dachten mee over het concept en werkten samen met GATE15, de stad Antwerpen en de bedrijfswereld aan onderdelen van het programma. Daarnaast zullen een 130-tal studenten meewerken voor en achter de schermen. Zo zullen studenten multimedia zorgen voor de live-captatie en studentenredactie- en cultuurteams voor de verslaggeving. Het verrassende resultaat is te ervaren op donderdagnamiddag 27 september op Spoor Oost.

Herbruikbare bekers ook op StuDay

Tijdens StuDay zal de stad opnieuw herbruikbare bekers inzetten. Deze bekers werden enkele maanden geleden aangekocht door de stad Antwerpen en worden nu op zoveel mogelijk evenementen in de stad gebruikt. Schepen Caroline Bastiaens licht toe: “Op basis van het verwachte aantal bezoekers, zullen ongeveer 135.000 bekers worden ingezet tijdens StuDay. In samenwerking met de organisatoren wil de stad zo de afvalberg van evenementen gevoelig verkleinen.” Daarnaast zal StuDay ook andere duurzame maatregelen invoeren zoals het gebruik van duurzame cateringmaterialen in plaats van plastic, het - waar mogelijk - beroep doen op lokale cateringbedrijven en seizoensproducten en het voorzien van uitgebreide eco- en opruimdiensten om het terrein van Spoor Oost proper te houden en verloren bekers in te zamelen.

(Bericht : GATE15)

(Foto : GATE15/Jokko)