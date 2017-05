Antwerpse studenten verkiezen spaarboekje boven beleggen

Antwerpse economiestudenten laten hun geld het liefst op een spaarboekje staan. En als ze al investeren, doen ze dat het liefst in een huis of een eigen onderneming. De stap naar de beurs is voor velen nog groot. Dat blijkt uit een bevraging van de financiële studentenvereniging Capitant in samenwerking met vermogensbegeleider Fortuna Financial Group bij 200 Antwerpse studenten.



De enquête werd afgenomen bij de ruim 200 studenten die deze week afzakten naar de Aula Rector D’Hanis van de Universiteit Antwerpen, waar het groot slotdebat van de financiële studentenvereniging Capitant plaatsvond. Studenten met een meer dan gemiddelde interesse voor economie en financiën dus. Het thema van het panelgesprek was slim en bewust omgaan met je geld als (afstuderende) student. En zelfs bij die populatie, en ondanks de lage rente, verkiest ruim 60% van de ondervraagde studenten het spaarboekje om een startkapitaal op te bouwen voor de toekomst.



Liever eerst een huis, dan pas beleggen



Uit de bevraging van Capitant blijkt dat 2 op de 3 studenten op jonge leeftijd al een huis of appartement wil kopen, in plaats van te huren. Het bedrag voor die aankoop sparen ze het liefst bij elkaar met het klassieke spaarboekje.