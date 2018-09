Antwerpse studentenrestaurants breiden fors uit

De Universiteit Antwerpen heeft aan de start van het nieuwe academiejaar geïnvesteerd in meer capaciteit voor de verschillende studentenrestaurants. Alle vestigingen kregen meer zitplaatsen, in totaal goed voor ongeveer 250 extra plekken.

De laatste jaren heeft de Universiteit Antwerpen geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur, met een focus op de Campus Drie Eiken in Wilrijk en de Campus Groenenborger in de buurt van het Middelheimpark. Dat bracht de nodige verhuisbewegingen met zich mee, met als gevolg dat er op die plaatsen heel wat meer studenten rondlopen. "Dat liet zich voelen in de restaurants", zegt An Op de Beeck van komida, de koepel van studentenrestaurants op de UA. "Tijdens de lunch was het veel te druk". Daarom werd de capaciteit van de restaurants deze zomer uitgebreid. Op Campus Drie Eiken kwamen er 90 extra zitplaatsen bij, op Campus Middelheim gaat het om 72 plaatsen en op Campus Groenenborger 60.

De restaurants kregen ook een nieuwe look, met de introductie van meer groen. Ook het studentenrestaurant op de Stadscampus kreeg 34 extra zitplaatsen. Bovendien werd de circulatiezone uitgebreid en kwamen er twee grote tafels bij die vervaardigd zijn uit hout van de platanen die moesten wijken voor de wegenwerken op de Leien.

