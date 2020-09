Antwerpse terminaluitbaters werken samen voor spoorvervoer aan Deurganckdok

DP World Antwerp en MPET gaan samenwerken om intensiever gebruik te maken van het spoor voor containervervoer in de Antwerpse haven.

De operatoren wisselden vandaag de eerste container uit op een speciale 'spoorbuffer', die ervoor zorgt dat zowel DP World als MPET gebruik kunnen maken van de aanwezige spoorinfrastructuur. Zowel MPET als DP World baten aan het Deurganckdok in de Waaslandhaven een terminal uit. Op de oostzijde van MPET (kaai 1718) is geen connectie met het spoor aanwezig, de aanpalende terminal van DP World (kaai 1700) heeft die connectie wel. Om ervoor te zorgen dat aan- en afvoer van containers per spoor ook naar de terminal van MPET kan gebeuren, creëerden beide overslagbedrijven samen een 'spoorbuffer': een transferzone waar de terminals railcontainers kunnen uitwisselen. De zone heeft ruimte voor 100 TEU-containerunits. Daar kunnen DP World en MPET containers oppikken en afzetten met behulp van containerliften.

Het afstemmen van de twee verschillende operationele systemen vergde heel wat afspraken op vlak van veiligheid, civiele werken, IT en douane. "Het afgelopen jaar is er in zeer goede verstandhouding intensief samengewerkt. Zo zou het in de haven moeten zijn. Het is een voorbeeld van twee belangrijke stakeholders die samen iets opzetten ten voordele van de hele community", zegt Tony Filibert, Chief Commercial Officer DP World Antwerp.

Maandag werd de eerste container uitgewisseld, in het bijzijn van onder meer havenschepen Annick De Ridder (N-VA). "Deze samenwerking tussen MPET en DP World geeft concreet vorm aan de ambitie van Port of Antwerp om meer containers per spoor aan- en af te voeren", zegt De Ridder. "Het project draagt bij aan een betere mobiliteit en een duurzamere haven terwijl het tegelijk de haven van Antwerpen nog aantrekkelijker maakt voor klanten."

Tegen 2030 wil de Antwerpse haven 15 procent van het containertransport over het spoor laten verlopen. Vandaag is dat 8 procent.

(Bron en foto: © Belga)