Antwerpse Velokes 24 uur lang niet bruikbaar

Tussen vrijdag 25 augustus om 23 uur en zaterdag 26 augustus om 23 uur staat er een update gepland van de Velo-klantensoftware die heel wat voordelen biedt voor de gebruikers. Tijdens de update kunnen er gedurende 24 uur geen Velo’s uitgeleend worden.

Tijdens deze 24 uur gaan Velo-technici de baan op om alle Velo-stations te voorzien van nieuwe technologie. Achter de schermen is een team aan de slag om alle aanpassingen vlot te laten verlopen en ook de servers te updaten. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Na alle aanpassingen is de klantensoftware gemoderniseerd en biedt ze meer mogelijkheden zoals betere communicatie naar gebruikers en extra gebruiksvriendelijke functionaliteiten in de Velo-applicatie en op de Velo-website.”

Hieronder een overzicht van de nieuwe functionaliteiten die na de update beschikbaar worden:

Verbeteringen van de Velo-applicatie en website: Toestemming voor inschrijving van personen tussen 16 en 18 jaar kan digitaal via de website. Een probleem bij het uitnemen of terugplaatsen van fietsen kan via de Velo-applicatie of Velo-website gemeld worden. Ook andere problemen en opmerkingen kunnen via de app en website gemeld worden. Velo zal fietsen kunnen blokkeren op afstand. Daardoor wordt, na melding van een defect, de fiets vastgezet in het station. Ook korte ritten – binnen de 3 minuten en meer dan 100 meter van het vertrekstation – zullen geregistreerd worden. Momenteel kunnen fietsen niet uitgelogd worden voor verplaatsingen onder de 3 minuten. Gebruikers worden via e-mail geïnformeerd als een fiets gedurende een langere tijd in gebruik is. Er komt ook efficiëntere e-mailcommunicatie naar gebruikers over eventuele kosten die worden aangerekend bij inschrijving, vernieuwing, duplicaat of meerverbruik. Betalingen worden nog beter beveiligd. Gebruikers zien na het terugplaatsen van een Velo op het scherm een periode van 5 minuten aftellen totdat een nieuwe ontlening mogelijk is. Wie zijn jaarkaart verliest, kan die blokkeren via de gebruikerszone op de website. Wie nadien zijn kaart nog terugvindt (wat regelmatig voorvalt), kan die zelf deblokkeren en moet geen nieuwe kaart aanvragen. Online inloggen kan gewoon met een e-mailadres in plaats van een zelf gekozen gebruikersnaam. Gebruikers kunnen door de update een voorkeurstaal kiezen in de gebruikerszone van de website (Nederlands, Frans of Engels). De e-mails worden voortaan verstuurd in die voorkeurstaal.



Hinder

Gebruikers zullen vanaf vrijdag 25 augustus om 23 uur tot zaterdag 26 augustus om 23 uur geen fiets kunnen nemen aan een Velo-station. Tot vrijdag 25 augustus om 23.30 uur kunnen de uitgeleende fietsen nog wel worden teruggeplaatst. Daarna registreren de stations de terugplaatsing niet meer en moeten gebruikers het contactcentrum van Velo (03 206 50 30) bellen als ze toch een fiets willen terugplaatsen.