Antwerpse verdachte schietpartij Parijs was aan het werk in Antwerpen

Onze Boechoutse wijn is misschien in gevaar. Want de nachtvorst hindert de bloei van de druivelaars op domein Oud Conynsbergh. De wijngaard is de grootste van de provincie Antwerpen, en is een project van Lode Van den Brande. Dit jaar is de oogst extra belangrijk, omdat er voor het eerst een groots wijnoogst-feest gepland is.