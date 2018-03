De hond die sinds vrijdag vermist was na een autodiefstal, is terug gevonden in Amsterdam.

De bazin van Maria, de vermiste hond, deed gisteren een oproep in het atv-nieuws. (bekijk hier de reportage)

Ze zag een dief aan de haal gaan met haar wagen, waar haar hond in zat. Maar nu is het dier teruggevonden in Amsterdam. Kristin Gemoets is nu op weg om de hond te gaan ophalen.