Antwerpse verpleegster zit vast in Zuid-Afrika: "Ziekenhuis heeft al vervanging moeten zoeken"

Explosies in Deurne, het is tegenwoordig schering en inslag. Gisteravond was er dus al het knalvuurwerk dat naar het huis van Bart De Wever werd gegooid, maar voordien werd er ook al knalvuurwerk naar een woning in de Lakborslei geworpen. Het zou dit keer wel niet gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Het incident zou zich eerder afspelen in de relationele sfeer. De schade aan de deur was groot.