Antwerpse vezekeringsmakelaar verovert West-Vlaanderen en Nederland

De Antwerpse verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits maakt vandaag twee nieuwe overnames bekend. In West-Vlaanderen neemt de grootste Belgische vezekeringsmakelaar het kantoor Missinne Verzekeringen over, in Nederland het kantoor Kettlitz Wulfse. Met deze acquisities wordt de Vanbreda-groep de derde grootste B2B-verzekeringsmakelaar in de Benelux.

De grootste overname doet Vanbreda in Nederland. Daar neemt het de middelgrote verzekeringsmakelaar Kettlitz Wulfse in Nieuwegein (bij Utrecht) over. Die stelt zo’n 45 mensen tewerk en heeft een jaarlijkse omzet van 6 miljoen euro.

Pedro Matthynssens, CEO van de Vanbreda-groep: “Met deze acquisitie verdubbelen we onze aanwezigheid in Nederland, waardoor we onze marktpositie daar aanzienlijk versterken. Door de overname van Kettlitz Wulfse duikt Vanbreda in Nederland de top 10 binnen van de verzekeringsmakelaars voor bedrijven. Het betekent een belangrijke nieuwe stap in onze Benelux-verankering. Met de overnames in Nederland en België groeien we uit tot de derde grootste B2B-verzekeringsmakelaar in de Benelux.”

De Vanbreda-groep heeft vandaag in Nederland al kantoren in Rotterdam en Amsterdam. Deze vertegenwoordigen een omzet van 6,2 miljoen euro op jaarbasis.

Missinne Verzekeringen

Met de overname van Missinne Verzekeringen, dat vestigingen heeft in het West-Vlaamse Kortemark en Nieuwpoort, verstevigt Vanbreda Risk & Benefits ook zijn positie als grootste Belgische verzekeringsmakelaar. “We zetten er onze strategische doelstellingen van duurzame groei en regionale verankering kracht mee bij”, zegt Pedro Matthynssens.

Pascal Joosten, Director Broker Services bij Vanbreda Risk & Benefits: “Het is onze ambitie om dicht bij onze klanten te staan, zowel qua dienstverlening als qua geografische nabijheid. Door de overname van Missinne Verzekeringen, dat met 12 medewerkers een jaarlijkse omzet van 1,7 miljoen euro realiseert, creëren we in West-Vlaanderen een nieuw ankerpunt.”

In 2016 boekte Vanbreda Risk & Benefits in België een omzet van 85,8 miljoen euro. Dit is een stijging met 8,3% ten opzichte van 2015.