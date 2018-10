Antwerpse voetbalclubs niet betrokken in onderzoek naar fiscale fraude en matchfixing

Het onderzoek van het federaal parket waarin Mogi Bayat, Dejan Veljkovic, Herman Van Holsbeeck, Ivan Leko en twee scheidsrechters zijn opgepakt, is een onderzoek naar fiscale fraude, witwassen en mogelijke matchfixing. Antwerp fc en Beerschot Wilrijk kregen geen onderzoekers over de vloer.

Over het hele land werden 44 huiszoekingen verricht. 'Sommige spelersmakelaars zouden, onafhankelijk van elkaar, verrichtingen opgezet hebben waardoor commissies bij spelerstransfers, verloningen van spelers en trainers, en andere betalingen verborgen worden voor de Belgische overheid en voor andere betrokkenen bij de transacties', klinkt het. 'Tijdens het onderzoek doken aanwijzingen op van mogelijke beïnvloeding van wedstrijden in het competitieseizoen 2017-2018. Het gerechtelijk onderzoek heeft betrekking op activiteiten in het kader van een criminele organisatie, witwas en private corruptie.'

(archieffoto © Belga)