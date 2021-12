Kent u Emanuel Nascimento Borges? Misschien nog niet, maar daar gaat verandering in komen. Want Emanuel is een Antwerpenaar die vanaf januari één van de nieuwe acteurs is in de populaire jeugdreeks Like Me. Emanuel is een Braziliaan die op zijn 7de met zijn mama naar België kwam. En hij is vooral ook een veelzijdig type. Want naast actuer is hij ook zanger én voetballer.