Antwerpse vrouw vermist

Politie en parket vragen om uit te kijken naar Christiana DE WEERDT, een vrouw van 66 jaar oud uit Antwerpen, die sinds maandag 13 februari wordt vermist.

De vrouw werd het laatst gezien om 22u55 bij het verlaten van de autobus in Niel. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Mevrouw DE WEERDT is struis gebouwd en 1m60 lang. Ze heeft lang grijs haar in een paardenstaart. Ze droeg een bordeauxkleurige jas en een zwarte stoffen broek. Ze heeft verschillende plastic zakken bij zich.

Hebt u de vermiste vrouw nog gezien of weet u waar ze is, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis telefoonnummer 0800 30300 of via opsporingen@police.belgium.eu