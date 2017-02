Antwerpse vrouw veroordeeld omdat ze man in hondenhok liet slapen

Een vrouw uit Antwerpen is veroordeeld tot 5 jaar celstraf en een schadevergoeding van 200 000 euro. De vrouw liet haar man in een hondenhok slapen en gaf hem elke dag bedorven vlees een ... slaag.

De gruwel voor de man begin in het najaar van 2012. De man mocht het huis niet meer in en moest slapen in het hondenhok buiten aan hun chalet. Hij moest drinken uit de vijver en kreeg enkel beschimmeld brood en bedorven vlees. De vrouw sloeg hem ook elke dag met een bezemsteel of met een houtblok op het hoofd. Ondertussen is de man overleden. Ondanks alles bleef de man zijn vrouw graag zien.