Antwerpse vzw Islamitisch Offerfeest wil eigen slachthuis bouwen

De Antwerpse vzw islamitisch Offerfeest wil een nieuw slachthuis bouwen in Sint-Katelijne-Waver.



De organisatie is dezelfde vzw die drie jaar geleden in Antwerpen het slachthuis op de Slachthuissite vlakbij het Sportpaleis oprichtte. Aanleiding daarvoor was het verbod op onverdoofd slachten op een tijdelijke slachtvloer. De vzw startte dan maar een erkend slachthuis op, waar onverdoofd slachten wél kan. Maar eigenlijk werd het alleen gebruikt tijdens het Offerfeest. Nu heeft de organisatie een nieuwe locatie in Sint-Katelijne-Waver op het oog. Het slachthuis in Antwerpen wordt gesloten. De moslims vieren dit jaar het Offerfeest op 21 augustus.