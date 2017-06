Antwerpse wereldprimeur in onderzoek MS

Een wereldprimeur in het onderzoek naar de ziekte MS of Multiple Sclerose. Onderzoekers van het UZA gaan een behandeling testen die de ziekte kan stoppen.

Het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG) en de Dienst Neurologie van het UZA staan, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en gesteund door de Charcot Stichting in het fundamenteel voorbereidende onderzoek, in de startblokken om een nieuw type celtherapie in een eerste klinische studie, gefinancierd door het IWT, uit te testen.

MS is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Het legt geleidelijk de lichaamsfuncties stil. Er bestaan al behandelingen om de aftakelingsziekte te vertragen. Maar de nieuwe behandeling die getest zal worden, zou dus de eerste behandeling zijn die de ziekte ook kan stoppen. Ons land telt 12.000 MS-patiënten. Over enkele maanden zullen we de eerste resultaten kennen van de testen.