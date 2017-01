Antwerpse werknemers die de auto laten staan, krijgen korting voor (e-)fiets

Antwerpse werknemers die vanaf 1 februari de auto enkele dagen laten staan en met de (e-)fiets naar het werk rijden, kunnen een subsidie aanvragen voor de aankoop of onderhoud van een (e-)fiets.

Werknemers die normaal met hun wagen door het Antwerpse werfgebied gaan, kunnen een eenmalige korting tot 150 euro krijgen voor de aankoop van een nieuwe fiets of e-fiets of 75 euro voor een onderhoudsbeurt van hun bestaande fiets, wanneer zij minstens 2 dagen per week bereid zijn naar het werk te fietsen. Wie 4 dagen per week de auto laat staan voor woon-werkverplaatsingen, krijgt 200 euro korting.

Werknemers van bedrijven die deel uitmaken van de werkgeversaanpak van Slim naar Antwerpen, krijgen zelfs onder bepaalde voorwaarden tot 400 euro korting voor de aankoop van een nieuwe (e-)fiets. Bovenop de fietskorting kunnen werknemers nog eens 50 euro extra korting krijgen wanneer ze 2 evaluaties indienen. “Dit initiatief past mee in het rijtje van slimme mobiliteitsoplossingen om spitsmijdingen en structurele gedragsveranderingen te realiseren”, verduidelijkt Koen Kennis, schepen voor mobiliteit.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de korting moeten werknemers voldoen aan bepaalde voorwaarden:

De werknemer gaat momenteel met de auto naar het werk en doet dat al meer dan 6 maanden.

De woon-werkverplaatsing bedraagt minimum 2 kilometer.

De route voor de woon-werkverplaatsing loopt door het werfgebied (zie kaart)

De werknemer houdt 1 jaar lang zijn fietsverplaatsingen bij via de app Ring-Ring op zijn smartphone of via een GPS-tracker, waarbij hij registreert dat hij minstens 2 keer per week naar het werk fietst.

Werknemers die een kortingsaanvraag indienen, moeten een ‘verklaring op eer’ ondertekenen waarbij zij bevestigen akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden. Na het invullen van het online-aanmeldformulier wordt er automatisch een bevestigingsmail verstuurd naar de werkgever die de aanvraag controleert.