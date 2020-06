Antwerpse wielerliefhebbers blijven deze zomer wat op hun honger zitten

Minder goed nieuws voor de Antwerpse wielerliefhebbers. Zij blijven deze zomer wat op hun honger zitten. De grote klassiekers gaan wél door, maar de Schaal Sels, de Sluitingsprijs Putte-Kapellen en de Memorial Rik Van Steenbergen slaan een jaartje over.

De organisator zegt met de Coronacrisis geen risico's te willen nemen. De gezondheid van renners en medewerkers staat voorop, klinkt het. Voor de Antwerp Port Epic is het doek nog niet gevallen. Die staat nu gepland op zondag 13 september. De wedstrijd gaat vooral door havengebied en onverharde wegen in de polder. Het is dan ook perfect mogelijk om die te organiseren zonder toeschouwers langs de kant. Een beslissing daarover valt later.