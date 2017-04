Antwerpse wijken in het duister

In en om Antwerpen waren er gisteravond problemen met de straatverlichting. Meerdere wijken bleven ongeveer een uur lang in het duister. Rond half tien was het probleem overal verholpen.



Eandis zendt elke avond een signaal over het elektriciteitsnet om de straatverlichting te ontsteken. En daar liep het gisteravond mis. Het signaal kwam onder meer in Berchem, Zurenborg en delen van Wilrijk niet door. Na meerdere klachten heeft de elektriciteitsbeheerder het signaal opnieuw verstuurd, dit keer manueel. En was er weer licht in de duisternis.