Antwerpse zamelt geld in voor 'vuilste woning van het land'

Een getuige merkte gisterenavond laat op dat twee personen uit de richting van een villa kwamen en zich verdacht gedroegen. Ze reden met hun fiets voortdurend heen en weer. Ze toonden veel interesse voor een bepaalde woning aan de Alfred Coolsstraat in Antwerpen. De politie werd verwittigd en deed nazicht in de buurt. Een van de ploegen in burger kon de twee verdachten treffen. Bij contole bleken ze in het bezit te zijn van schroevendraaiers, een beitel en plastic handschoenen. Omwille van hun gedrag en het materiaal dat ze op zak hadden, werden de Georgiërs van 31 en 33 jaar gearresteerd en meegenomen voor verhoor. De eigenaar van de woning verklaarde nog dat hij geluiden aan zijn woning gehoord had.