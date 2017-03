Antwerpse zangeres Coely mag VS niet binnen

Acteur Marc Janssen is gisteren overleden. Janssen was onder meer bekend van de film Zaman, waarin hij naast Herbert Flack de hoofdrol speelde. Hij was ook meer dan dertig jaar verbonden aan het KNS-gezelschap. Janssen werd 76 jaar. Zijn uitvaart vindt plaats op zaterdag 25 maart in het crematorium in Wilrijk. Marc Janssen studeerde in 1961 af aan de Studio Herman Teirlinck en was meer dan dertig jaar actief als theateracteur. Meer dan dertig jaar was hij onafgebroken verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Schouwburg in de Bourla. Voor zijn indrukwekkende vertolking van Lenin in het toneelstuk ‘Het testament van Lenin’ van Robert Bolt kreeg hij in 1980 de Thaliaprijs en de De Gruyterprijs, dat is de hoogste onderscheiding die een acteur in Vlaanderen te beurt kon vallen. In 1983 ging hij, samen met Herbert Flack, het avontuur aan in de eerste Vlaamse politiefilm ZAMAN, waarin hij de titelrol vertolkte. Een film die totaal onverwacht het publiek veroverde omdat Marc Janssen van een rechercheur geen held maakte maar een bewogen mens in zijn strijd tegen corruptie. Het was de tweede film van Patrick Lebon waarin hij meespeelde, want ook in het sociaal drama Hellegat uit 1980 vertolkte hij een rol. In de televisieserie Ons geluk uit 1995 speelde hij Witten D'Hert. Daarnaast speelde Janssen in tientallen televisieseries, langspeelfilms en televisiefilms. Zijn leven en liefde was echter het theater en toen in 1998 het KNS-gezelschap uiteen viel, is ook het doek gevallen voor de acteur Marc Janssen. Hij koos ervoor om vanaf dan enkel nog kleinere gastrollen te vertolken, zoals de aalmoezenier in ‘De Zaak Alzheimer’.