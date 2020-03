Antwerpse ziekenhuizen beginnen aardig vol te lopen

Hoewel enkele ziekenhuizen in bijvoorbeeld Antwerpen en Brussel aardig vol beginnen lopen met coronapatiënten wordt de ziekenhuiscapaciteit in het algemeen 'zeker nog niet getest'. Dat zei viroloog Marc Van Ranst op Radio 1.

'We hebben het geluk in een land te wonen waar heel wat intensieve bedden zijn. Ons systeem kan nog wel wat aan.' In de Belgische ziekenhuizen lagen tot gisteren 1.643 coronapatiënten, van wie 322 op intensieve zorgen. Heel wat gehospitaliseerden dus, maar het gezondheidssysteem 'kan nog wel wat aan', verzekerde Marc Van Ranst in De Ochtend.

'In sommige ziekenhuizen in Antwerpen, Brussel en in een aantal kleinere ziekenhuizen begint het aardig vol te lopen. Maar in het hele land wordt de capaciteit zeker nog niet getest', klonk het. 'Ook op de intensieve afdelingen is nog wel plaats. We hebben het geluk in een land te wonen waar heel wat intensieve bedden zijn. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn die er bijvoorbeeld een stuk minder.'

