Hero on socks, dat is het nieuwste project dat enkele ondernemers hebben opgericht ten voordele van jongeren met Diabetes 1. Zij kwamen op het idee om jongeren die aan de ziekte lijden, zelf een sok te laten ontwerpen en dan daarna via een echte sokken-automaat te verdelen vanop verschillende plaatsen in Vlaanderen. De primeur was voor herenkledij Duden in Mortsel, waar de automaat vanmiddag geplaatst werd.