Pater Luc Versteylen is overleden, hij werd 93. Versteylen was de bezieler van de groene beweging. Waar de politieke partij Agalev uit ontstond en die evolueerde tot de huidige partij Groen. Versteylen was ook de oprichter van het alternatieve bezinningsoord 'Leven in de brouwerij' in een voormalige brouwerij in Viersel. Hij stierf aan de gevolgen van een corona-besmetting.