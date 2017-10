Antwerpse Zoo vangt voorlopig geen dieren op van Olmense Zoo

De Zoo van Antwerpen vangt voorlopig geen dieren op van de Olmense Zoo. En heeft die vraag ook nog niet gekregen.

Minister Weyts trekt de vergunning van het park in omdat de dierentuin volgens hem al jaren de regels rond dierenwelzijn met de voeten treedt. Er zitten bijna 1000 dieren in de Olmense Zoo. Voorlopig worden die nog in het gesloten park zelf opgevangen. Er is een coördinator vastgesteld om te controleren of de dieren er goed worden verzorgd. Als dat niet het geval is, dan worden ze overgebracht naar asielcentra en andere dierentuinen in binnen- en binnenland. De Antwerpse Zoo wil wel bekijken of opvang mogelijk is, maar er moet wel ruimte zijn en de dieren moeten ook passen in bepaalde programma's en leefgroepen.