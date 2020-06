Antwerpse zwembaden heropenen op 1 juli

Reserveer en betaal vooraf je zwembeurt op www.antwerpen.be/zwembaden

Ontsmet je handen voor je binnenkomt.

In- en uitgaande bezoekersstromen worden zo goed mogelijk gescheiden.

Hou 1,5 meter afstand van elkaar.

Draag bij voorkeur een mondmasker (behalve in het water uiteraard).

Online reserveren

In de speciaal daarvoor ontwikkelde webshop moet je vanaf nu je zwembeurt reserveren. Hierbij kies je een zwembad, een datum en een tijdsblok uit. Deze reken je ook meteen online af. Opgelet: ook voor 'gratis' zwembeurten, zoals bv. voor kinderen onder 4 jaar of met een 12-beurtenkaart of jaarabonnement, moet je een reservatie aanmaken via de webshop. Je betaalt dan uiteraard niets.

In de overdekte zwembaden werken we met tijdsblokken van anderhalf uur: 1 uur zwemtijd en twee keer een kwartier omkleedtijd. Zo houden we het aantal bezoekers dat op elk moment aanwezig is in het zwembad, steeds beperkt. Voor de 25-meterbaden is het maximumaantal zwemmers per tijdsblok vastgelegd op 24, in Olympisch zwemcentrum Wezenberg op 48. In de webshop kies je het startuur van je tijdsblok.

