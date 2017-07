Antwerpse zwemster stunt met finaleplaats

Antwerps zwemster Kimberly Buys zwemt vanavond de finale op het WK zwemmen in Boedapest. Ze kwalificeerde zich gisteravond voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Bijzonder knappe prestatie. Buys brak daarvoor haar Belgisch record. Ze zwom 25.70, acht honderdsten beter dan haar vorig record dat ze in mei dit jaar op het Belgisch Kampioenschap zwom.

Buys werd met die chrono derde in haar halve finale en zwom in totaal de zevende tijd. De finale wordt deze namiddag gezwommen. Buys zei achteraf in een reactie dat ze denkt dat ze nog sneller kan in de finale. Dat is trouwens de eerste finale op een WK voor de 28-jarige zwemster.