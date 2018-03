Antwerpsesteenweg richting Kiel onderbroken van 5 tot 16 maart

De bewoners van de Kloosterstraat kunnen stilaan uitkijken naar het einde van de werkzaamheden in hun straat. De rioleringswerken zijn zo goed als afgerond. Nog twee zaken worden uitgevoerd, nl. het aansluiten van de nieuwe riolering op de Antwerpse steenweg en het asfalteren van de straat

De aannemer start op maandag 5 maart met de verbinding tussen de twee rioleringen. Daarna krijgt de Kloosterstraat - het stuk tussen de Antwerpsesteenweg en de Notelaarstraat - zijn definitieve asfaltlaag. De rest van de Kloosterstraat wordt zo snel mogelijk afgewerkt.

Voor de uitvoering van deze werken, moet de Antwerpsesteenweg aan de Kloostraat even opgebroken worden. Hierdoor is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de Antwerpsesteenweg in de richting van het Kiel tussen de Oudestraat en de Draaiboomstraat. En dit vanaf 5 tot 16 maart. Voor wie vanuit Hoboken richting Kiel rijdt is een omleiding voorzien via de Steynstraat. De Kloosterstraat loopt dood tijdens deze werken.

Het tweede deel van de Kloosterstraat - tussen de Aartselaarstraat en de Heidestraat - wordt in een latere fase afgewerkt. Dat betekent dat dezelfde omleidingen van kracht blijven. Dit stuk van de Kloosterstraat blijft afgesloten voor het verkeer.

Voor de asfaltering van de Kloosterstraat blijft de Antwerpsesteenweg onderbroken. Maar tijdens de asfaltering is er vanzelfsprekend ook geen verkeer mogelijk in de Kloosterstraat tussen de Antwerpsesteenweg en Aartselaarstraat. Tijdens de asfaltering geldt er in dat stuk van de straat ook een volledig parkeerverbod. Een omleiding uit de Kloosterstraat is voorzien via de Aartselaarstraat.

Voor beide werkzaamheden vindt u een omleidingsplan onderaan. Hou er rekening mee dat de Kloosterstraat tussen de Heide- en Aartselaarstraat afgesloten blijft voor het verkeer.

(foto : Wim Wienen - District Hoboken)