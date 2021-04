Er zijn nog meer gevangenen in de Begijnenstraat besmet met het coronavirus. De teller staat nu op elf. Gisteren werd één vleugel al in quarantaine geplaatst, maar er zijn ook in een ander deel besmettingen vastgesteld. Ook 2 personeelsleden hebben positief getest. De uitbraak had voorkomen kunnen worden, zegt de socialistische vakbond. Er is te laat ingegrepen, zegt de vakbond die ervoor pleit om personeelsleden prioritair te vaccineren.