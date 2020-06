Nog geen transfernieuws bij Beerschot, maar wel een belangrijke blijver. De razend populaire Tom Pietermaat heeft zijn contract verlengd. Hij tekende een contract voor drie seizoen, met een optie voor een vierde seizoen. Pietermaat speelt al sinds 2014 bij -toen nog- Beerschot Wilrijk. In vierde klasse, en hij klom mee op met de club naar 1B en wie weet 1A. Pietermaat moest wel lange tijd aan de kant toekijken nadat hij in een competitiematch tegen OH Leuven zijn enkel brak. Pietermaat gaf zelf eerder al aan dat hij voor de rest van zijn carrière bij de Mannekes wil blijven. Deze nieuwe stap komt alvast een beetje in de buurt. Foto Belga