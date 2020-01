De strengere normen om de lage emissiezone in Antwerpen binnen te rijden, treffen ook vrijwilligers bij de ambulancedienst. Hanne Immers is er ook de dupe van. Als vrijwilliger rijdt ze met haar eigen wagen tot op haar standplaats die binnen de lage emissie-zone ligt. Nu de nieuwe norm van kracht is, gaat haar vrijwilligerswerk haar geld kosten.