ANWB "stop niet in tankstation E19 Waarloos"

Als u op vakantie vertrekt, stop dan zeker niet aan het tank-station in Waarloos aan de E19.

Dat zegt de ANWB, de Nederlandse verkeers- en toerisme-organisatie. Onze Noorderburen vergeleken de tankstations langs de vakantieroutes in Europa. En daaruit bleek dat de stopplaats in Waarloos ondermaats scoorde. Het zou een lawaaiige station zijn met weinig faciliteiten en veel zwerfvuil. Andere criteria waren de benzine- en dieselprijzen en de properheid van de toiletten. En ook dat kan in het tankstation van Waarloos nog veel beter.