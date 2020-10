AP Hogeschool houdt ook vrijdag meeste lessen online na cyberaanval

De meeste lessen voor de studenten van de AP Hogeschool zullen ook vrijdag niet op de campus doorgaan, na de cyberaanval dinsdagnacht. Dat meldt de hogeschool op Twitter.

"De analyse van het incident is intussen vergevorderd, er zijn nu nog verdere tests nodig om de problemen helemaal te verhelpen." De cyberaanval gebeurde dinsdagnacht, iets na middernacht. Volgens de hogeschool kon de IT-dienst alle systemen snel afsluiten, waardoor de schade beperkt bleef. Toch moesten studenten van de tien campussen in Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Lier via externe platformen online les volgen. Inloggen op het netwerk is niet toegelaten om een verspreiding van de aanval te vermijden.

Ook vrijdag zullen de meeste lessen online doorgaan, zegt AP Hogeschool donderdag. De hogeschool laat nog weten dat het onderzoek naar het incident, in samenwerking met externe experts, vergevorderd is. Er moeten wel nog tests uitgevoerd worden om de problemen helemaal te verhelpen.

Een reportage (30/9/20) kan je hier bekijken.

(Bron: Belga)