AP Hogeschool neemt Provinciaal Veiligheidsinstituut over

“De combinatie van AP Hogeschool en het PVI maakt het mogelijk om een dynamisch opleidingsaanbod aan te bieden dat performant en relevant is voor zowel student als bedrijven en hun medewerkers. Daarnaast sluit het aanbod van het PVI voor basis- en secundaire scholen aan bij de lerarenopleidingen van de hogeschool”, licht gedeputeerde voor Onderwijs Luk Lemmens toe. ”Alle personeelsleden van het PVI krijgen daarbij de kans om de overstap mee te maken en verder te bouwen aan een uitdagend, nieuw hoofdstuk.” “AP Hogeschool wil meer en meer expertisecentra uitbouwen die maatschappelijk relevant zijn. De overname van het Veiligheidsinstituut past perfect in die ambitie”, aldus Pascale De Groote, algemeen directeur AP Hogeschool. “We zullen het PVI verder laten uitgroeien tot hét Vlaamse onderzoeks- en expertisecentrum voor veiligheid en welzijn op het werk. AP heeft daarvoor zelf al heel wat expertise in huis. Zo zijn we de enige hogeschool met een Bachelor opleiding Integrale Veiligheid. Onze expertise op het vlak van veiligheidsopleidingen breiden we nu verder uit met een sterk aanbod van vorming en onderzoek op vraag van het werkveld.”