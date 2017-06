AP Hogeschool organiseert masteropleiding Dans

Er kan vanaf 2018-2019 een academische masteropleiding Dans komen aan de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gisteren bekendgemaakt tijdens een bezoek aan enkele dansscholen in Londen.

De aanvraag voor de opleiding in Antwerpen heeft een positief oordeel gekregen van de commissie hoger onderwijs, legt Crevits uit. Er volgt nog een kwaliteitstoets door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. Als die toets positief is, kan de Vlaamse regering de opleiding erkennen. In Vlaanderen bestaan er al masteropleidingen voor onder meer Muziek en Beeldende kunst. Voor Dans is er momenteel enkel een bacheloropleiding aan de Artesis Plantijn Hogeschool.