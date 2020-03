AP Hogeschool studenten verpleegkunde en vroedkunde blijven op post

Vandaag vertrekken meer dan 1000 mondmaskers en 250 steriele schorten vanuit de zorgopleidingen van AP Hogeschool Antwerpen naar ziekenhuizen in de regio. Op die manier wil de hogeschool haar steun betuigen aan de vele zorginstellingen waarmee ze al jaren goed samenwerkt voor stages e.d. AP Hogeschool heeft ook beslist om niet alle medische stages op te schorten.

Alle campussen van AP Hogeschool zijn sinds vorige week gesloten in de strijd tegen het oprukkende coronavirus. Dat betekent dat er nog heel wat steriel en ander materiaal aanwezig is bij de zorgopleidingen. Vandaag worden er meer dan 1000 mondmaskers en 250 steriele schorten verdeeld vanuit AP Hogeschool naar verschillende ziekenhuizen in de regio waarmee al jaren goed wordt samengewerkt.

Verpleegkunde en vroedkunde studenten zorgen verder

Stages door 2e -, 3e - en 4e jaarsstudenten Verpleegkunde en Vroedkunde, alsook de banaba Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg worden tot nader order voorgezet. “Er is op dit moment een grote nood aan goed opgeleide professionals in de zorg”, legt Pascale De Groote, algemeen directeur van AP Hogeschool, deze beslissing uit. “Niet alleen vanuit de zorginstellingen krijgt AP Hogeschool de vraag om extra handen, maar ook heel wat studenten verpleegkunde geven zelf aan dat ze in deze situatie willen blijven helpen. Op basis van die maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft de hogeschool beslist niet alle medische stages op te schorten.”

Dit gebeurt zoals steeds onder strikte voorwaarden en monitoring door de stageplaatsen, de inhouse medische dienst en stagebegeleiders. De bescherming alsook kwalitatieve begeleiding van de studenten komt op de eerste plaats. De stage-instellingen hanteren hierin de beste faciliteiten en voorzorgsmaatregelen. Indien dit niet langer gegarandeerd kan worden, worden er snel bijkomende maatregelen getroffen. De stages van de 1e jaarsstudenten worden voorlopig opgeschort.