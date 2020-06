AP Hogeschool wil maximaal lessen op campus

De AP Hogeschool Antwerpen wil vanwege de coronacrisis ook volgend academiejaar nog online lessen voorzien voor theorievakken. Voorts wil de hogeschool echter alle studenten weer maximaal op de campussen verwelkomen. "De focus ligt daarbij op de eerstejaars, de kunstenopleidingen en de vele praktijklessen", klinkt het.

Naargelang de situatie rond de pandemie zal evolueren, werkte de AP Hogeschool aan verschillende scenario's voor het nieuwe academiejaar. In ieder geval wil de hogeschool weer volop lessen organiseren op de campussen. "We hebben de laatste maanden grote stappen gezet in de digitalisering van ons onderwijs en de online lessen zullen zeker voor de theorievakken een blijvend gegeven worden", zegt algemeen directeur Pascale De Groote.

"Bij AP Hogeschool leggen we echter ook de klemtoon op praktijkgericht lesgeven en dat willen we natuurlijk niet loslaten. Daarom willen we ervoor zorgen dat elke student zoveel als mogelijk, en uiteraard binnen de veiligheidsmaatregelen, op de campus labo's, practica, ateliers en projectwerking kan volgen."

Volgens De Groote zullen de eerstejaars de topprioriteit worden om op de campussen te verwelkomen, omdat zij elkaar en de hogeschool nog moeten leren kennen. Voorts zullen ook de studenten van de kunstenopleidingen van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten vaak fysiek les volgen. Er wordt ook gewerkt aan specifieke regelingen rond werkplekleren, in overleg met het werkveld.

